Министром обороны США впервые в истории может стать афроамериканец

В послужном списке отставного генерала Остина – командование американским контингентом в Ираке, а также руководство Центральным командованием Вооруженных сил США.

Вероятный будущий президент США Джо Байден планирует назначить на должность министра обороны отставного генерала Ллойда Остина, который может стать первым афроамериканцем в истории на этом посту.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех осведомленных источников.

"Отставной генерал Ллойд Остин, который когда-то рассматривался как перспективный кандидат на пост министра обороны в администрации избранного президента Джо Байдена, избран, чтобы возглавить Пентагон", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Байден объявит о своем решении во вторник утром. Бывший вице-президент США рассматривал на этот пост и других кандидатов, в частности экс-министра внутренней безопасности Джега Джонсона, который работал в администрации Барака Обамы, но, как отмечает издание, Байден находился под давлением одобрить кандидатуру именно афроамериканца на этот пост.

В послужном списке Остина – командование американским контингентом в Ираке, а также руководство Центральным командованием Вооруженных сил США. Байден знает его по работе в администрации Обамы, они работали вместе по вопросам политики США в Ираке и вывода оттуда боевых частей в 2011 году.

Человек, знакомый с решением Байдена, сказал, что избранный президент выбрал Остина, потому что он прошел кризисную проверку и пользуется уважением в вооруженных силах.

"Генерал Остин – южанин, имеет безупречную репутацию, учитывая его военную карьеру, и мог бы стать выдающимся министром обороны", – заявил близкий к Байдену, член палаты представителей Бенни Томпсон.

Тем не менее, вопрос с назначением Остина еще окончательно не решен. Издание отмечает, что его кандидатуру должен будет одобрить Конгресс, а там озаботились вопросами гражданского контроля над Вооруженными силами. Дело в том, что Остин хоть и в отставке, но все же военный, и никогда не занимал гражданскую политическую должность (министр обороны – гражданская должность в США). Во-вторых, Остин находится в отставке только четыре года, а для того, чтобы занимать высокие гражданские должности, необходим перерыв между военной службой в семь лет. Сделать для Остина исключение тоже должен будет сделать своим решением Конгресс.

Напомним, избранный президент США Джо Байден объявил, что решил назначить 41-летнюю Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации. Он также назвал фамилии других кандидатов, которых планирует назначить после инаугурации на основные посты в своей администрации.