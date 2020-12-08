Невъездной за 40 тыс. грн: в Швеции раскрыли схему нелегального трудоустройства украинцев

Украинская компания по трудоустройству нашла лазейку, которая позволяет нелегалам пару месяцев проработать в Стокгольме. Пока не выгонят.

Украинское агентство по трудоустройству "Pelekh Agency", которое, как заявляется, предоставило тысячи рабочих мест для украинцев в нескольких европейских странах, нашло способ использовать для своих целей шведскую систему предоставления убежища. Схема позволяет украинцам работать до получения отказа и… выдворения из страны.

Как сообщает шведское радио "Ekot", журналисты которого расследовали этот кейс: "Поскольку кандидат имеет право работать во время процесса предоставления убежища в Швеции, украинская компания предлагает своим клиентам ложную историю беженцев".

Журналисты "Ekot" провели собеседование с несколькими людьми, которые заплатили 12 000 шведских крон (40 тысяч гривен) украинскому агентству занятости "Pelekh", чтобы устроиться на работу в Швеции. Как сообщает издание, сотрудники агентства отправляют новоприбывших в Шведский миграционный совет, наставляя их подать заявление о предоставлении убежища.

Шведское издание позвонило в один из 18 офисов "Пелеха" в Украине под видом соискателей работы.

"Вы получите историю о предоставлении убежища, которую вы должны выучить наизусть и рассказать Шведскому миграционному совету. Но с вероятностью 99 процентов вы не получите убежище, но пока ваше дело расследуется, вам разрешат работать, вот как это работает", – сообщила представитель компании, отвечающая на звонки.

Также "Ekot" позвонили в главный в офис компании "Пелех" в Украине.

"Я генеральный директор, – говорит собеседница, заявив, что может ответить на все вопросы. Но когда понимает, что мы звоним со Шведского радио, вешает трубку", – рассказало издание.

Сотрудники "Ekot" добавили, что заключили несколько письменных контрактов с агентством "Pelekh", в которых открыто указано: "Наши юристы предоставляют вам статус беженца". В договор также входят фотографии места прибытия в Шведское миграционное агентство в южной части Стокгольма.

Некоторые соискатели убежища также связались со Шведским миграционным агентством и рассказали о деятельности агентства. Те украинцы, с которыми беседовало издание, сообщили, что их перевезли именно в это место.

"В прошлом году 436 украинцев подали прошение о предоставлении убежища именно в этом жилом помещении, что означает, что почти каждый второй человек в этом жилом помещении приехал из Украины, и, по словам опрошенных журналистами "Ekot", многие приехали в Швецию через агентство "Pelekh", – сообщается в расследовании.

Как сообщила изданию уполномоченная по борьбе с торговлей людьми в Швеции Лиза Хултин Кнутас: "Шведское миграционное агентство было проинформировано о том, что они заплатили сотни евро, чтобы получить транспорт, работу и жилье в Швеции, и что по прибытии в Швецию попадают в наше жилье для лиц, ищущих убежища".

Торговля людьми в Швеции является очень серьезным нарушением законодательства, наравне с терроризмом, однако пока не сообщается, какие конкретно обвинения выдвинула полиция.

Журналистский эксперимент прокомментировал у себя в Facebook украинский IT-специалист Сергий Позний, который живет в Швеции: "Получить себе невъездной бан в Швецию (а возможно и ЕС) за свои кровные 1000€. Украинская компашка "Pelekh Agency" предлагает украинским клиентам такую "услугу" и… процветает".

"Самое интересное в этом деле, они честно говорят лохам, что "убежище вы не получите", но… пару-тройку месяцев будете лелеять надежду на обретение шведской работы в обстановке максимально приближенной к натуральной", – отметил Позний.

Как сообщается на профильном украинском информ-портале "Zarobitchany.org", компания под названием "Кадровое агенство ПП Пелех" было основано Пелехом Романом Романовичем в 2003 году. Фирма специализируется на "трудоустройстве за границу", а ее офис располагается в Киеве по ул. Саксаганского.

Напомним, недавно секретарь посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань подтвердил гибель украинского гастарбайтера в Польше во время задержания местной полицией.