Россия запретила импорт яблок и томатов из Азербайджана

Официальная причина – в продукции обнаружили вредителей.

Россия запретила импорт томатов и яблок с территории Азербайджана с 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве заявляют, что запрет связан с тем, что в продукции обнаружили вредителей.

Россельхознадзор сообщает, что неоднократно предупреждали Азербайджан о том, что в его продукции систематически выявляют карантинные объекты.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – сообщили в ведомстве.

Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

Страна поставила в этом году в Россию 153 тысяч тонн томатов на 169,6 млн долларов, на втором месте – Турция. В 2019 году она завезла 93,9 тысяч тонн томатов на 113,6 млн долларов.

По импорту в РФ свежих яблок Азербайджан в 2019 году был в тройке лидеров, а в этом году — на пятом месте.

В 2016 году Россия запретила ввоз из Турции ряд продуктов, в том числе и томатов в ответ на то, что Турция 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Торговая война с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 млрд долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие овощи.

Отметим, Россия – союзник Армении, которая имеет территориальный конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и некоторые комментаторы считают отказ от азербайджанского яблочно-помидорного импорта своеобразной "местью" за проигрыш Армении. Кстати, как сообщило Министерство обороны Азербайджана, 10 декабря в Баку состоится военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. На параде будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.