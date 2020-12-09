В центре Тель-Авива расстреляна машина израильского разведчика Хинави, - СМИ

Автомобиль офицера израильской спецслужбы "Моссад" был в упор изрешечен пулями.

В центре Тель-Авива был убит высокопоставленный чиновник израильской спецслужбы "Моссад" Фахми Хинави (Fahmi Hinavi), сообщает агентство "Hürriyet". Событие произошло вечером 3-го декабря, но о нем стало известно только сейчас.

Как сообщается в материале: "В автомобиль офицера израильской спецслужбы выпустили 15 пуль, когда он остановился на красный свет. Вероятно, данная атака является возмездием за убийство Тегераном Мохсина Фахризаде, известного как "отец иранской ядерной бомбы".

Заказчики покушения неизвестны, но вся эта история рассматривается в публикации сквозь призму обещанного ранее Ираном ответа за убийство ученого-ядерщика Фахризаде. По мнению ряда СМИ, Хинави мог быть непосредственно причастен к покушению на иранского ученого.

В сети появилось видео, снятое с камер наблюдения, на котором предположительно заснят сам момент убийства. Как видно на записи, машина была расстреляна практически в упор.

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Если информация об убийстве Хинави подтвердится, это будет означать, что иранские спецслужбы могут (и готовы) проводить спецоперации на территории Израиля. На данный момент "Моссад" не подтверждает и не опровергает сообщения о гибели Хинави.

Напомним, расстрелянный 27 ноября этого года иранский ученый-ядерщик Мохсин Фахризаде был руководителем секретного правительственного проекта "Амад", учрежденного Ираном в 1989 году, и, как сообщается в материале, с поправкой, что данные непроверенные, предназначенного "для разработки ядерной боеголовки".

"Хотя эта проект был официально прекращен в 2003 году, Фахризаде оставался одной из ключевых фигур, продолжавших заниматься национальной ядерной программой", – сообщает "Hürriyet". Напомним, после убийства Фахризаде 27 ноября 2020 года иранское руководство заявило, что виновные будут наказаны, а Армия Ирана сообщила, что "оставляет за собой право мстить врагам".