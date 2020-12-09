Палата представителей США одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал наложить вето на этот проект бюджета, но в Конгрессе пока хватает голосов для его преодоления.

Члены Палаты представителей Конгресса США 67-ю процентами голосов (289 из 431-х) поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 год.

В законопроект вошла военная помощь Украине на $250 млн и расширенные санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2". Предусмотрены ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства проекта. Кроме того, законопроект предлагает санкции против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на принимающих участие в строительстве судах.

Более $2 млрд заложено на реализацию новой военной программы — инициативы по обеспечению безопасности в тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

Также проект оборонного бюджета предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400.

Ранее президент Трамп пообещал наложить вето на законопроект об оборонном бюджете, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за публикации пользователей. Но поскольку сейчас проект оборонного бюджета получил поддержку более двух третей Палаты представителей, это позволит Конгрессу преодолеть вето президента.

Последний раз заблокировать оборонный бюджет удалось президенту Бараку Обаме в 2015 году. Он это сделал из-за положений о тратах на операции и мерах, препятствующих вывозу заключенных из тюрьмы Гуантанамо. В итоге текст законопроекта был пересмотрен.

Напомним, в территориальных водах Германии возобновились работы по прокладке труб "Северного потока — 2".

Норвежская компания Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась работать со строителями "Северного потока — 2" из-за угрозы санкций со стороны США.