Убийство учителя в Париже: задержаны пять чеченцев

Подозреваемым от 18 до 21 года, они будут находиться под стражей до 96 часов.

Во Франции задержаны пять чеченцев по подозрению в общении с Абдуллахом Анзоровым, который отрезал голову учителю истории Самуэля Пати. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

По данным СМИ, подозреваемым от 18 до 21 года. Их задержали в департаментах Приморская Сена и Верхняя Луара. Следователи Антитеррористического управления предполагают, что чеченцы общались с Анзоровым после того, как Пати показал карикатуры на пророка Мухаммеда своим ученикам.

Подозреваемые будут находиться под стражей до 96 часов. Не исключено, что их обвинят в соучастии в убийстве и участии в террористическом сообществе.

Напомним, учитель из Парижа Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин. Ему отрезал голову 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, проживавший во Франции с 2008 года. Нападавший был застрелен полицией во время задержания. Причиной агрессии чеченца стала демонстрация учителем карикатур на пророка Мухаммеда из Шарли Эбдо. Преступление вызвало широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Всего полиция задержала 16 человек.

В начале декабря Абдуллаха Анзорова с почестями похоронили в родной Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обезглавливание учителя, осудил убийство, но добавил, что педагог спровоцировал молодого чеченца, совершившего преступление.