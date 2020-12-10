Азербайджанских солдат обвиняют в обезглавливании армянского старика (видео)

Видео, на котором мужчина в форме убивает пожилого армянина, вызвало широкий резонанс.

В последние несколько дней в Telegram-каналах распространяют скриншоты и кадры из видео, на котором якобы азербайджанские солдаты в военной форме обезглавливают армянского старика в гражданской одежде. Само видео было опубликовано 7 декабря 2020 года. Осторожно! Содержание видео может шокировать! Строго не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, впечатлительным лицам и беременным!

Видео спровоцировало горячие обсуждения в соцсетях в Армении и Азербайджане

Одним из первых в Телеграме о видео сообщил канал Kotsnews, который принадлежит Александру Коцу, военному корреспонденту "Комсомольской правды". Журналист интересуется, что же на это ответят сами азербайджанцы.

Азербайджанская сторона утверждает, что такие эпизоды возможны с обеих сторон. Так, на канале Девичья башня в пример приводят зверства, приписываемые армянам. "Армяне скажут "и это всё?", "ваши больше видео таких снимали", "ваши жёстче" и так далее. Так могут рассуждать только больные люди. Любая жесткость на этой войне — это преступление. С обеих сторон! Мы надеемся, что все повинные с обеих сторон будут наказаны. А армянские и проармянские тг-каналы призываем не ловить хайп на этих ужасах. Не замалчивать! Нет. А именно не ловить хайп", — пишет азербайджанский журналист. Происшествие дошло и до США — на портале Reddit предлагают отправить видео в правозащитные организации.

Примечательно, что война велась с особым ожесточением и военными преступлениями с обеих сторон, часть из которых была задокументирована самими преступниками. Ранее в сети уже публиковались видеозаписи, на которых азербайджанские военные якобы пытали людей, издевались над ними, убивали их и оскверняли тела погибших. Так, ранее Фокус писал о том, как армянская парамилитаристская организация Banak опубликовала видео с шокирующими кадрами, на котором свиньи поедают тела якобы азербайджанских солдат.

Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Боевые действия велись с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Они были прекращены заключением соглашения, по которому в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции.

Азербайджан сообщил о гибели 2783 военнослужащих, еще 100 человек пропали без вести. Ереван говорил о 2425 погибших армянских военнослужащих.