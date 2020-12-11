Энергия и устойчивость. Pantone выбрал сразу два цвета-символа 2021 года

Вдохновляющие и энергичные цвета олицетворяют стремление к жизненной силе, что очень необходимо в новом году.

Традиционно Институт цвета Pantone называет один цвет, который он считает символом нового года. Но для 2021 года сделано исключение – выбраны два цвета. Это оттенки серого и желтого Pantone 17-5104 Ultimate Grey и Pantone 13-0647 Illuminating.

По мнению компании, эти цвета являются двумя независимыми цветами, которые показывают, как два различных элемента объединяются, чтобы поддерживать друг друга, и они хорошо показывают настроение 2021 года.

Поясняя свой выбор, в компании отметили, что по мере того, как люди ищут способы укрепить себя энергией, ясностью и надеждой преодолеть продолжающуюся неуверенность, энергичные и вдохновляющие оттенки удовлетворяют стремление к жизненной силе. 13-0647 Illuminating – это яркий и жизнерадостный, искрящийся живостью, согревающий желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. 17-5104 Ultimate Grey символизирует твердые и надежные элементы, которые вечны и обеспечивают прочную основу. Это цвет гальки на пляже и деталей природного ландшафта, чей обветренный вид подчеркивает способность выдерживать испытание временем. Он поощряет чувства хладнокровия и устойчивости.

Институт цвета Pantone – часть одноименной американской компании, которая занимается разработкой цветовых сочетаний и прогнозирует цветовые тренды на рынке.

Напомним, Pantone выбрал цветом 2020 года "классический синий". Цветом-2019 был коралловый Pantone 16-1546 Living Coral.

Фокус разбирался в самых трендовых цветах наступающего холодного сезона.