Спустя 2, 5 месяца Азербайджан отменил военное положение

Военное положение в Азербайджане, введенное 27 сентября, будет отменено с полуночи 12 декабря.

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения в стране.

Об этом сообщает Report.

Соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли сегодня, 11 декабря.

Согласно решению, особый режим перестанет действовать на всей территории страны с 00:00 по местному времени в субботу, 12 декабря.

Напомним, военное положение в Азербайджане было введено 27 сентября в связи с началом войны в Нагорном Карабахе. Оно было введено в некоторых городах и районах страны.

В свою очередь большинство депутатов армянского парламента в конце ноября проголосовали против отмены военного положения, которое также было введено 27 сентября на фоне начала боевых действий в Нагорном Карабахе.