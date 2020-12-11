США готовят санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400, – Bloomberg

Ранее президент США Дональд Трамп был против наказания Турции за соглашение с Россией, несмотря на призывы Конгресса.

США планируют наложить санкции на Турцию из-за приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России. По рекомендации госсекретаря Майка Помпео, президент Дональд Трамп уже подписал соответствующий пакет мероприятий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп подписал пакет мер, рекомендованных госсекретарем Майклом Помпео", – пишет американское издание.

Источники не сообщают, какие именно санкции будут введены. На запросы о комментарии по данному вопросу в Совете национальной безопасности, Министерстве финансов и Государственном департаменте США не ответили.

Отмечается, что ранее Трамп был против наказания Турции за соглашение с Россией, несмотря на призывы Конгресса.

Отметим, что Турция в обход запрета на покупку ракет большой дальности, в 2017 году первой из стран НАТО заключила контракт с Москвой по покупке комплексов С-400 "Триумф". Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и Североатлантического альянса, в связи с чем Турция была исключена из американской программы производства истребителей пятого поколения "F-35".

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре этого года заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны США. В своем заявлении Эрдоган предложил США перестать угрожать Турции

Проект оборонного бюджета США на 2021 предполагает обязательное введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"..