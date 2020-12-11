"Происки Запада": в России школьнице запретили читать на уроке доклад о Голодоморе

Учительница прервала доклад девочки, заявив, что все написанное – выдумки врагов

Племянница российского кинокритика Антона Долина подготовила на урок истории доклад о Голодоморе в Украине, однако не смогла его прочитать, поскольку педагог прервала ее. Об этом случае написал на своей странице в Фейсбуке отец школьницы режиссер Олег Долин.

Он подчеркнул, что дочь при подготовке доклада воспользовалась открытыми данными в сети, поскольку в Украине архивы КГБ рассекречены, и многое можно найти в доступе.

"Нарыла в интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна… и про признание Голодомора европейскими странами… Одним словом, ребёнок увлёкся темой, очень серьезно подготовился и, по-настоящему, в неё погрузился. А сегодня на уроке истории должен был состояться сам доклад", – пишет Долин.

Однако днем расстроенная дочь позвонила отцу и сообщила, что учительница остановила ее, не дав сказать даже нескольких предложений.

"Стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что, всё это ложь", – пояснил автор позицию российского педагога, однако не уточнил, в какой именно школе проходил урок.

По мнению большинства историков, причиной голода 1932-1933 годов в Украине стала принудительная и репрессивная для крестьян политика хлебозаготовки. Голодомор унес жизни миллионов украинцев.

20 стран признали голод в Украине геноцидом нации. Россия оказалась в числе государств, которые отрицают этот факт.

В свою очередь митрополит Епифаний заявил, что геноцид украинского народа со стороны советского режима был преступлением против человечности.

В прошлом году президент напомнил, что от Голодомора 1932-1933 годов умерли от 4 до 8 миллионов украинцев, и "эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне".