Коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война

Количество умерших приближается к 300 тысячам

По состоянию на 11 декабря в США от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 299 692 человек, в то время как на поле боя во Второй мировой войне погибли 291 557 американских граждан, передает NBC News.

Согласно статистике, с начала пандемии коронавирусом заболели 16 039 393 американца, из которых выздоровели 9 330 865 человек. 27 352 пациента находятся в тяжелом или критическом состоянии.

США остаются мировым лидером по заболеваемости COVID-19.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 514 новых зараженных, среди которых 638 детей и 690 медработников. Коронавирус унес жизни 285 граждан.

С начала пандемии COVID-19 заболели 872 228 человек, выздоровели – 480 348, умерли – 14 755, проведено ПЦР-тестов – 4 957 299.

По прогнозам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки. Он подчеркнул, что усиление карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может не выдержать нагрузки.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса (4 млн доз) примерно 1 марта следующего года. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.