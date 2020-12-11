В России потребовали заочного ареста Виталия Маркива

Украинскому нацгвардейцу выдвинули то же обвинение, по которому он был оправдан в Италии.

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщило агентство ТАСС.

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Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии в 2017 году. Он был единственным подозреваемым в убийстве в Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика – гражданина РФ. Они погибли во время минометного обстрела.

Обвинение утверждало, что украинец был в составе подразделения, находившегося на горе Карачун, откуда преднамеренно была обстреляна машина журналиста. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения.

3 ноября этого года миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинца. Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в Нацгвардии.