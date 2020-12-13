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В США полицейские в костюме Санты Клауса и эльфа поймали похитителей авто

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Фото: Riverside Police Department

Двух угонщиков задержали, третьему же удалось скрыться, его личность уже установили.

В США двое полицейских в костюмах Санта Клауса и эльфа задержали угонщиков автомобиля возле торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции города Риверсайд.

"Санта Клаус" и его "эльф" увидели, как три человека угоняют авто Honda CR-V на стоянке. Двое подозреваемых заметили их и хотели убежать, но их задержали.

"Санта Клаус" повалил на землю одного из похитителей, а "эльф" держал под прицелом пистолета второго подозреваемого и приказал ему встать на колени.

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Третий подозреваемый, который угнал "Хонду", смог скрыться до того, как его остановили офицеры. Украденная "Хонда" была найдена брошенной поблизости, и подозреваемый не был найден, но детективы установили его личность и в будущем арестуют его за кражу автомобиля.

Из двух задержанных подозреваемых один был опознан и позже освобожден. Другой был арестован за хранение запрещенных наркотиков и сопротивление аресту.

Кроме того, полицейские поймали женщину, которая вышла из магазина с тележкой для покупок, полной украденных вещей. Еще один случай ареста был связан с местным жителем, который обычно воровал в этом торговом центре. Полицейские опознали его, когда он вошел в магазин, но поймали его, прежде чем он снова смог украсть. Впоследствии он был арестован за незаконное проникновение и хранение незаконных наркотиков.

Напомним, городская полиция Берлина задержала двух самозванных "контролеров", которые пытались штрафовать прохожих за несоблюдение карантинных мер в связи с пандемией.