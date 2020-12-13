В Кремле уверяют, что Путин живет не в бункере

По словам пресс-секретаря президента РФ, на текущий момент Путин не спрятался в укрытии от пандемии.

Дмитрий Песков, глава пресс-службы Владимира Путина, во время общения с журналистами опроверг слухи касательно того, что президент РФ во время пандемии живет в бункере, откуда руководит страной. Об этом рассказывает "Интерфакс".

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии. Там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", — заявил Песков.

Он отметил, что Путин регулярно сдает тесты на коронавирус, как того и требуют протоколы безопасности.

"Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно — для обеспечения безопасности главы государства", — сказал Песков.

Глава пресс-службы Путина добавил, что в подмосковной резиденции президента РФ работает целый штат специалистов, в том числе врачи и эпидемиологи, которые составляют для него расписание мероприятий с точки зрения медицины.

8 декабря издание "Проект" со ссылкой на свои источники и данные полетов самолета главы РФ сообщило, что с конца лета Путин работает не из Ново-Огарево, а якобы из дачи в Сочи. Делалось это якобы для для имитации близости главы РФ к народу во время пандемии. В Кремле информацию о двух одинаковых кабинетах в сочинской и подмосковной резиденциях опровергли.

Напомним, 5 ноября таблоид The Sun заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы уйдет в отставку в 2021 году из-за опасения болезни Паркинсона. Однако уже 6 ноября Дмитрий Песков назвал эту информацию "полной чушью", добавив, что у президента РФ "отменное здоровье".