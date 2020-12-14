Оскароносный режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Прививка российской вакциной стала продолжением проявлений симпатий Стоуна к президенту РФ Владимиру Путину.

Американский режиссер Оливер Стоун считает, что российская вакцина от COVID-19 "полезна", а он сам привился ею несколько дней назад. Об этом Стоун сказал в интервью российскому "Первому каналу".

"Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных отзывов о российской вакцине", – сказал он. Режиссеру предстоит еще получить вторую дозу вакцины.

Стоун также выразил недоумение из-за того, что Запад ее игнорирует. "Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что эти страны могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее – проблема в том, что не все это понимают", – считает режиссер.

Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Обладатель трех премий "Оскар". Он режиссер художественных фильмов "Взвод", "Уолл-стрит", "Рожденный четвертого июля", "Дорз", "Прирожденные убийцы" и "Александр". Кроме того, он снял документальные картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а также о российском лидере Владимире Путине, большим поклонником которого он является. "Слава богу, господин Путин уже 20 лет занимает свой пост. Слава богу. Потому что он обладает стабилизирующим влиянием. Он знает мир. Он сохраняет спокойствие, несмотря на все санкции, всю эту ложь о России. Другой уже пал бы духом, но он терпелив", – сказал Стоун в интервью.

В 2016-м он выпустил документальный фильм "Украина в огне". В рамках той работы общался с Владимиром Путиным, а год спустя вышел его четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным".

В 2019 году фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" был запрещен к показу в Украине по решению Мининформполитики.