Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях против населения Украины после Майдана

Международный орган уголовной юстиции закончил предварительный анализ событий в Украине, начиная с 2014 года.

Постоянный Международный уголовный суд в Гааге (англ. International Criminal Court, ICC), который занимается уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.

В частности, Канцелярия ICC "нашла разумные основания полагать", что начиная с февраля 2014 года на территории Крыма и оккупированного Донбасса были совершены следующие преступления:

умышленные убийства;

пытки и бесчеловечное или жестокое обращение;

посягательство на человеческое достоинство;

незаконное лишение свободы;

принуждение охраняемых лиц к службе в вооруженных силах неприятельской державы;

умышленное лишение охраняемых лиц прав на справедливое и нормальное судопроизводство;

депортация или насильственное перемещение населения (в отношении заключенных);

захват имущества неприятеля, когда такой захват не диктуется настоятельно военной необходимостью;

заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы;

преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим мотивам;

насильственное исчезновение людей;

умышленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты;

изнасилование и другие формы сексуального насилия, и др.

"При проведении этого анализа Канцелярия изучила несколько форм предположительных деяний и рассмотрела как контекст международного вооруженного конфликта и оккупации Крыма, так и различные возможные правовые квалификации вооруженного конфликта на востоке Украины", – сообщается в документе.

Прокуроры ICC заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, в связи с тем, что национальные следственные органы Украины и России не действуют в этом вопросе или не могут наказать виновных, а Россия и вовсе игнорирует запросы ICC.

"Канцелярия прокурора ICC получила ответы от Украины о национальных разбирательствах, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", – говорится в отчете. При этом, сообщается, что решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора ICC, после того, как это станет возможным с "учетом оперативных проблем", вызванных пандемией Covid-19.

Отметим, что указанный международный судебный орган ведет только те преступления, которые были совершены с июля 2002 года – с момента вступления в силу т.н. "Римского статута" – документа, на основании которого ICC осуществляет правосудие.

"Украина не является государством – участником Статута. Но на основании двух заявлений правительства Украины в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута, представленных 17 апреля 2014 года и 8 сентября 2015 года соответственно, Суд может осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, предусмотренных Римским статутом и совершенных на территории Украины начиная с 21 ноября 2013 года и далее", – указано в объявлении суда.

Напомним, как сообщил во вторник, 15 декабря глава прокуратуры Крыма Игорь Поночовный, официальный Киев расценивает национализацию крымского винного завода "Массандра", как военное преступление.