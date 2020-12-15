В Венгрии запретили усыновлять детей однополым парам

Для усыновления детей одинокими людьми потребуется разрешение правительства.

Венгерский парламент принял закон, который запрещает усыновление детей однополыми парами.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно закону, который внес на рассмотрение парламента премьер-министр страны Виктор Орбан, усыновлять детей теперь могут исключительно традиционные супружеские пары.

Одиноким же людям для того, чтобы взять на воспитание ребенка, потребуется специальное разрешение правительства.

Отметим, папа Римский Франциск, напротив, поддержал однополые гражданские союзы, заявив, что геи и лесбиянки являются "детьми Божьими и имеют право на семью".

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что внесет в Конституцию страны запрет на усыновление детей однополыми парами.

Напомним, депутат Европарламента Йожеф Саер, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, признался, что посетил нелегальную секс-вечеринку в Брюсселе с участием 25 человек. ﻿При этом Саер неоднократно выступал против однополых браков. Позже, он заявил о своей отставке с должности депутата Европарламента.