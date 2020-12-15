Смартфон выпал из самолета и не только уцелел, но и заснял свой полет

Телефон пролетел 300 метров и упал в песок на пляже.

Эколог и режиссер-документалист Эрнесто Галиотто в Бразилии в качестве пассажира на маленьком самолетике совершал полет над озерами в районе Рио-де-Жанейро. Полет происходил в рамках экологической акции, поэтому в происходящее в кабине самолета снимала камера. В какой-то момент Галиотто захотел снять виды земли на свой смартфон. Он выставил руку в окно и… уронил телефон. Об этом сообщило издание G1.

Девайс пролетел 300 метров за 15 секунд с включенной камерой и упал на песок пляжа.

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На следующее утро его нашли. Гаджет был не только в рабочем состоянии, но и практически невредимым – разбилось только защитное стекло на экране.

Галиотто записал видео в тот момент, когда он нашел свой телефон. "Привет, ребята. Верите вы или нет, но сотовый телефон, который вылетел из моего самолета, находится здесь, посреди природы. Фактически, мы те, кто помогает защищать природу. И природа защитила вас", – сказал он.

Аналогичный случай произошел в Исландии в 2018 году: фотограф выпустил смартфон с самолета, а через год его в рабочем состоянии нашли и вернули владельцу. Телефон пролетел 60 м и упал в скалистой местности.

Один из китайских производителей поднял свой смартфон на 31 540 метров, после чего отправил его в свободное падение. После приземления девайс находился в рабочем состоянии.

Специалисты издания LiveScience выяснили, что смартфон может остаться невредим при падении с высоты 30 метров, но при этом разбиться, выпав у вас из рук. Поверхность, на которую падает телефон, конечно, имеет значение, но также важен и угол падения.