“Российские кибератаки против США - это "де-факто объявление войны", - сенатор

В США уже несколько дней не прекращается мощная кибератака на правительственные органы страны.

Россия пытается взломать киберпространство Штатов и скомпрометировать личные данные американцев. Последние события показывают, что они имеют некоторый успех, заявил сенатор штата Иллинойс на своей странице в Твиттере.

[ + – ]

По данным ФБР, Агентство по кибербезопасности и Управления директора национальной разведки атака нацелена на [компьютерную] сеть федерального правительства США.

"Ситуация, которая развивается, и хоть мы и продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять ее масштабы, мы знаем, что эта кибератака коснулась сетей внутри федерального правительства", — идется в общем заявлении американских спецслужб.

Расследует данную ситуацию ФБР, которая сейчас сотрудничает с известными или возможными жертвами атак. Полученная информация предоставит сетевым структурам подтверждение атак, а правительству — разведанные, которые позволят предпринять дальнейшие действия.

Ранее озвучивалась версия, что злоумышленники получали доступ к правительственным компьютерам через продукцию компании SolarWinds. Они специализируются на разработке ПО для бизнеса по управлению инфраструктурой, локальными сетями и другими системами.

Напомним, что ранее СНБО предупреждало о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за кибератаки в США. А в США подтвердили факт атак на правительственные структуры.