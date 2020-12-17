К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, – NASA

Небесное тело подлетит к планете на скорости около 7,65 км/с.

18 декабря астероид 2020 XF3 пройдет ближайшую точку от планеты Земля, сообщили сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Расчетный диаметр небесного тела составляет от 26 до 52 метров, что соответствует размерам авиалайнера. Оно приблизится к Земле на расстояние 6,97 млн. км со скоростью около 7,65 км/с.

Кроме него, в это же время рядом с планетой пролетит астероид, размеры которого – от 5,3 до 12 метров. Максимальная точка сближения с Землей этого небесного тела будет около 791 тыс. км.

Фото: NASA

Напомним, исследование частичек пыли из ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко показало наличие в них фосфора в твердой форме. Открытие было сделано зондом Rosetta несколько лет назад, укрепив идею о том, что ингредиенты необходимые для возникновения жизни были доставлены на Землю именно кометами.

Тем временем японское космическое агентство (JAXA) заявило, что начало открывать капсулу, возвращенную на Землю в ходе исторической миссии Hayabusa2. Внутри капсулы были обнаружены образцы астероида.