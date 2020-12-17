Путин о следующем президентском сроке: Я еще не принял решение

Российский лидер заявил, что может остаться у власти ради стабильности в стране.

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции 17 декабря заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на следующий президентский срок.

"Вы готовы идти на следующий срок? Или вы не хотите быть хромой уткой? Почему вы решили так солидаризироваться с этой идеей?" – спросил журналист.

"Я еще не принял для себя решение, пойду ли я в 2024 году. Но это стоит того, чтобы была стабильность в стране", – ответил Владимир Путин.

[ + – ]

Напомним, 10 марта депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо "обнулить" их для действующего главы государства. Владимир Путин не поддержал идею об исключении сроков, но одобрил их обнуление, с условием, что законность подтвердит Конституционный суд. 11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации.

12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ. А 16 марта Конституционный суд России признал закон о поправках соответствующим Основному закону страны.