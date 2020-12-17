Путин о возобновлении холодной войны: По сравнению с вами мы – белые и пушистые

Российский лидер очередной раз обвинил НАТО в расширении на восток.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ВВС о том, считает ли РФ себя ответственной за возобновление холодной войны, заявил, что по сравнению со странами Запада Россия "белая и пушистая".

"Мы белые и пушистые. Да, по сравнению с вами мы белые и пушистые. Вы сказали, что НАТО не будет расширяться на Восток, но было две волны расширения. Разве мы не должны на это реагировать? Это не мы вышли из противоракетного договора. Вы вышли из договора по открытому небу. Вы будете нам нами летать, а мы? Почему вы считаете, что мы придурки и не можем анализировать элементарные вещи", – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что США разместила военные базы по всему миру, в то время, как у России – их всего несколько.

"После этого и ответьте сами, кто белый и пушистый, а кто — колючий и агрессивный. У нас несколько военных баз, а у США – по всему миру. У нас бюджет военные 46 миллиардов, а у США – более 700. Россия на шестом месте в мире по военному бюджету", – сказал Путин.

Он завершил свой ответ примирительно: "Если мы и не пушистые, то весьма благообразные. Настроенные на диалог. Хочется сказать словами кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!".

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Напомним, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, заявил, что Российская Федерация будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.