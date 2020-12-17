"Искали 26 лет": в Польше задержали украинца, подозреваемого в двойном убийстве (видео)

Мотивом для преступления могло послужить то, что один из убитых фермеров не захотел взять мужчину на работу

Польские правоохранители арестовали 53-летнего гражданина Украины, которого подозревают в совершении двойного убийства 26 лет назад, сообщила полиция Мазовецкого воеводства.

Убийство произошло 24 июля 1994 года. На поле в коммуне Нове-Място-над-Пилица, которая находится в 90 километрах от Варшавы, были обнаружены окровавленные и связанные тела двух фермеров возрастом 36 и 47 лет.

На кафедре судебной медицины Варшавского медицинского университета установили, что жертвы были убиты из огнестрельного оружия, а стреляли из близкого расстояния. По словам опрошенных полицией свидетелей, недалеко от места преступления были замечены трое людей, которые говорили по-русски.

В ходе расследования возникло предположение, что мотивом для убийства могла стать месть за то, что один из расстрелянных фермеров не захотел взять на работу мужчину, который впоследствии и расправился с ним.

К поиску подозреваемых подключили все силы и даже привлекли Интерпол, однако все попытки не принесли никаких результатов, и через год расследование приостановили.

В 2011 году прокуратура Радома вернулась к делу и обратилась в прокуратуры Беларуси, Армении и Израиля за правовой помощью в поисках убийцы. Однако и эти действия не принесли никаких результатов.

Спустя годы этим делом занялись полицейские из мазовецкого архива "Икс" и тщательно проанализировали материалы прекращенного производства. В ходе расследования они вышли на след 53-летнего украинца.

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Дальнейшие выводы полиции и прокуратуры позволили выдвинуть подозреваемому обвинение в двойном убийстве.

Мужчина арестован 17 декабря по решению суда на три месяца. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что трое украинцев с Тернопольщины спасли в Польше шестилетнего мальчика, который подавился деталькой конструктора Lego. Местные жители назвали мужчин ангелами-хранителями и символически поблагодарили за спасение жизни малыша.

В 2019 году граждане Украины купили в Польше 3 200 квартир общей площадью 161 тыс. кв. м. Они пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранцев по этому показателю.