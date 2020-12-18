Песков о словах Путина поддерживать Донбасс: Построить "город-сад" в Донецке не получится

Спикер Кремля считает, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашние слова Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции, что Россия будет наращивать "поддержку Донбасса", заявив, что Россия не может оставаться безучастной к жителям ОРДЛО, учитывая большое количество русскоговорящих, проживающих на этих территориях.

Об этом сообщает ТАСС.

"В этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей, Россия не может оставаться безучастной, и не будет оставаться безучастной, как сказал президент, к судьбам этих людей. Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент", – сказал спикер Кремля.

На вопрос журналиста о том, означает ли это намерение РФ построить в Донецке "город-сад", Песков отреагировал, что "к сожалению, о городе-саде там говорить не приходится, потому что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины".

Он добавил, что добавил, что слова Путина о некой поддержке Донбасса " не требуют каких-то дополнительных разъяснений".

"Я не буду как-то конкретизировать это, президент сказал все достаточно открыто", – сказал Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря, заявил, что Российская Федерация будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.