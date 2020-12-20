"Я беременна". Журналистку из Рязани хотят изгнать из профессии за вопрос Путину

Директора "МК в Рязани" обвинили в "поведении, порочащим честь и саму профессию журналиста".

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина директор издания "МК в Рязани" Александра Безукладова Александра Безукладова держала табличку "я беременна", чтобы ее заметили. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, вице-губернатор области Игорь Греков спас семь человек во время пожара в Рязанской области 7 октября и просит Путина наградить его званием "Герой России".

"Как это связано с тем, что вы беременна?", – спросил Путин.

Журналистка рассказала, что в прошлом году приезжала на конференцию Путина за две недели до родов, но задать вопрос не получилось.

"В этом году бог дал мне вновь сие счастье, и я решила попытать счастье, и мне повезло. Я подумала, что, если у меня будет яркая табличка о том, что я беременная, меня наконец-таки заметят. И мне повезло, спасибо", — сказала она.

Путин ей ответил: "Вы нас надули".

"Нну ничего. Посмотрим, что можно сделать по Грекову", – сказал он.

Первый заместитель главы Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что Александру Безукладову следует наказать за обман Путина.

"Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо", – сказал он, передает РИА ФАН.

По его мнению, среди прегрешений журналистки — ложь о беременности, выступление по заранее заготовленному темнику, попытка продавить чиновнику звание Героя России на основании ложной информации о его "подвигах", о чем журналистка знала.

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Малькевич обратился к главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с требованием исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России за "поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста".

Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ВВС о том, считает ли РФ себя ответственной за возобновление холодной войны, заявил, что по сравнению со странами Запада Россия "белая и пушистая".