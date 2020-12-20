Стреляли из "Катюши". В Багдаде произошел ракетный обстрел посольства США (видео)

Целью ударов была "зеленая зона", где располагаются дипломатические миссии и правительственные учреждения.

В воскресенье, 20 декабря, в Багдаде было обстреляно ракетами посольство США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По предварительным данным, рядом со зданием американского посольства упали как минимум три ракеты. Еще две угодили в близлежащие жилые кварталы.

Местные СМИ сообщают, что по посольству выпустили ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". Запущенные ракеты пытались перехватить установки тактической ПВО, которые были установлены для охраны посольства.

По данным сил безопасности Ирака, в результате ракетного удара был нанесен материальный ущерб, но жертв нет.

Также сообщается, что системы ПВО сбили ракеты, которые упали в "зеленой зоне" Багдада, где располагаются дипломатические миссии и правительственные учреждения. На данный момент иракские службы безопасности ищут установки, из которых были выпущены ракеты. У самого же посольства выставлены кордоны силовиков.

Видео обстрела было опубликовано в Twitter сотрудницей издания "Аль-Арабия" Джойс Карам.

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Ранее администрация президента США Дональда Трампа обвинила Иран в том, что он стоит за недавней серией нападений, и предупредила Багдад, что закроет свое посольство, если Ирак не сможет взять под контроль атаки.

В ноябре Трамп также сообщил о сокращении американских войск в Ираке к январю, прежде чем он покинет свой пост.