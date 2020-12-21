Twitter начал добавлять к сообщениям Трампа подпись о победе Байдена

Конфликт Трампа с Twitter и Facebook продолжается с весны этого года. Президент США обвиняет соцсети в цензуре и необъективности.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что победа Бадена – это "ложь года. Под этим сообщением социальная сеть разместила информацию, что избирательные органы США официально признали Байдена победителем президентских выборов.

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Ранее Twitter помечал большинство сообщений Трампа о выборах как "спорный контент".

16 ноября Трамп написал: "Я победил на выборах!". Этот твит был также отмечен платформой как содержащий недостоверную информацию.

Напомним, что конфликт Трампа с социальными сетями, особенно с Twitter и Facebook, продолжается с весны этого года. Он обвиняет их в цензуре и необъективности, даже войне против себя. В ответ соцсети говорят, что не могут не реагировать на распространение ложной или сомнительной информации.

В мае Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США. Он отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. По словам Трампа, соцсети, замеченные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

"Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят о недостоверности моих постов о выборах через почту, что приведет к коррупции и подтасовке. Свои утверждения они базируют на заявлениях фейковых CNN и подвластной компании Amazon Washington Post. Twitter душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому произойти", – заявил Трамп.

Он также говорил, что закрыл бы Twitter, если бы не сложные юридические процедуры, через которые для этого нужно пройти.