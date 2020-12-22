Без музыки и посторонних. В Турции указали отелям, как отмечать Новый год

Дополнительные меры вводятся на период с 21:00 четверга, 31 декабря, до 05:00 понедельника, 4 января.

МВД Турции разослало на места инструкцию, определяющую, что в новогодних мероприятиях в отелях могут принимать участие только их постояльцы. При этом запрещаются музыка в любом виде и в любых помещениях, организация балов и т.п., то есть всего того, что может привести к скоплению людей (в том числе и во время еды).

Ранее многие отели рекламировали специальные новогодние пакеты, включающие кратковременное проживание в отеле и участие в новогодней программе. Сейчас это запрещено.

Эти меры вводятся для отелей и других мест размещения с 21:00 четверга, 31 декабря, до 05:00 понедельника, 4 января.

Контролировать соблюдение этих мер будут полицейские. В сообщении МВД подчеркивается, что дела на нарушителей будут безотлагательно направляться в суд.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Эрдоган в телевизионном обращении объявил, что в стране вводится комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. В ноябре власти ввели комендантский час по вечерам в будние дни и весь день в выходные.

При этом иностранные туристы освобождены от соблюдения комендантского часа. Во время комендантского часа туристы могут перемещаться как по городам, так и между ними при наличии документов о бронировании отеля.