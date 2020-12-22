Коронавирус мутирует гораздо медленнее сезонного гриппа, – ВОЗ

Большинство из известных мутаций вирусов существенно не меняют их способ распространения или вызываемое ими заболевание, считают в организации.

Мутируют все вирусы, но коронавирус делает это "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Она напомнила, что вакцины против гриппа приходится обновлять ежегодно. Скорость же старения вакцин от коронавируса пока не известна. Однако до сих пор, "несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не произвела существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время лекарствам или вакцинам, находящимся на стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", – заявила Сваминатан.

Специалист ВОЗ напомнила, что большинство из известных мутаций вирусов существенно не меняют их способ распространения или вызываемое ими заболевание. Продолжит ли эту "традицию" мутация коронавируса, обнаруженная недавно в Великобритании, сказать пока нельзя. Известно только, что она распространяется гораздо быстрее других разновидностей.

Напомним, по мнению британских ученых, коронавирус мог мутировать так, что теперь легче передается между людьми. Но новый штамм также мог стать "успешным", заразив нужных людей в нужное время. Например, широкое распространение "испанского штамма" этим летом было результатом того, что люди заражались вирусом на отдыхе и привозили его домой.

В ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма коронавируса. Об этом заявил координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан. По его словам, "ситуация еще не вышла из-под контроля". "Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", – сказал он. По словам Райана, нет никаких доказательств, что мутация приведет к более тяжелому течению болезни.