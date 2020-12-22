Ситуация еще не вышла из-под контроля, – ВОЗ о коронавирусе-мутанте

Во Всемирной организации здоровья говорят, что нет никаких доказательств, что мутация приведет к более тяжелому течению болезни.

В ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма коронавируса. Об этом заявил координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан, передает Deutsche Welle.

По его словам, "ситуация еще не вышла из-под контроля".

"Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", – сказал он.

По словам Райана, нет никаких доказательств, что мутация приведет к более тяжелому течению болезни.

Он говорит, что его устойчивость к находящимся в разработке вакцинам сейчас проверяется в лабораториях. По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом остается прежней и не требует никаких изменений.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля".

На прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании, в частности ее столицу – Лондон, но Украина пока что не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.