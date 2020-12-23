Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов, местные СМИ пишут о шпионаже

Один из высланных дипломатов, якобы, работает в Службе внешней разведки РФ, а второй – в Главном управлении Генштаба (бывшем ГРУ).

Глава миграционного агентства Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса 22 декабря подтвердил, что два российских дипломата покинули страну. "Они уехали 8 декабря и не смогут вернуться", – сказал чиновник. Он оказался назвать причину случившегося, сообщило Reuters,

"Причины, побудившие их к выезду, связаны не с миграционным агентством, а с решениями государства, которые я предпочитаю не упоминать", – сказал Эспиноза.

О высылке первыми сообщили колумбийские СМИ, они писали, что россияне занимались сбором военной информации, их также интересовали данные об энергетической отрасли и минеральных ресурсах страны.

Речь идет о Александре Паристове и Александре Белоусове, утверждает W Radio со ссылкой на собеседников в правительственных кругах. Оба россиянина провели в Колумбии больше двух лет. Власти получили сведения об их подозрительной активности от Национального директората разведки Колумбии. Один из высланных дипломатов, якобы, работает в Службе внешней разведки РФ, а второй – в Главном управлении Генштаба (бывшем ГРУ).

Москва в ответ выслала двух колумбийских дипломатов.

МИД России и посольство РФ в Боготе не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Аналогично поступили МИД Колумбии и канцелярия президента страны.

Напомним, в декабре двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, объявили персонами нон грата (нежелательными для въезда лицами) и готовят к высылке из страны.

Министерство иностранных дел Болгарии 18 декабря назвало персоной нон грата одного из дипломатов в российском посольстве. Он обязан покинуть страну в течение 72 часов.