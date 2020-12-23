По общему анализу крови можно предсказать, форму заболевания COVID-19, - исследование

Группа исследователей вывела метод, позволяющий предсказывать тяжелую форму коронавируса с 93% точностью.

Ученые изучили данные анализа крови 982 взрослых пациентов из 11 поликлиник Европы, передает результаты исследования eLife.

Авторы исследования из нидерландского Университета Неймегена смогли выяснить, можно ли предсказать по ОАК, в какой форме будет проходить коронавирус. COVID-19 можно увидеть до ухудшения состояния пациента в его крови, он сопровождается специфическими изменениями в кровяных тельцах.

В результате оказалось, что у пациентов с тяжелой формой протекания болезни активируются иммунные клетки в крови. Именно их количество и позволяет прогнозировать, в какой форме будет протекать болезнь.

Разработанный алгоритм обеспечивает 93% точность в шестидневный прогностический период. По словам ученых, метод является достаточно дешевым и автоматизированным.

ОАК – общий анализ крови, который позволяет оценить содержание гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов в крови. Также цветовой показатель, гематокрит и другие важные показатели крови.

Напомним, что австрийские исследователи выявили наличие иммунитета от COVID-19 в организме человека даже спустя 9 месяцев после болезни.

А в Чехии с 27 декабря вводят жесткий локдаун с комендантским часом из-за коронавируса.