Антитела после COVID-19 сохраняются в человека больше 9 месяцев, – исследование

После тестирования 152 жителей Нижней Австрии, у 83% тестируемых до сих пор есть антитела. Они переболели вирусом в марте-апреле этого года.

В сравнении с предыдущими исследованиями, количество людей с наличием антител практически не изменилось, сообщает Укринформ.

Медицинский факультет Дунайского частного университета проводит исследование под названием "Вахау". Оно направлено на изучение распространения COVID-19 среди населения. А также наличие у людей иммунитета к вирусу. В рамках очередного этапа исследования 10 и 11 декабря, протестировали 152 жителя Нижней Австрии.

"Большинство участников были инфицированны в марте и апреле. Практически у 84%, кто заболел в марте, антитела все еще есть в организме. В общем, если считать все периоды заражения, то уровень тех, у кого есть антитела находится на уровне 83%", — отметил научный директор Дунайского частного университета Роберт Вагнер.

По его словам, они не хотят делать преждевременные выводы. Однако ныне тенденция такова, что по прошествию 9 месяцев, антитела сохраняются.

Напомним, что ныне в Киеве находится более тысячи пациентов с коронавирусом в тяжелой форме. Всего в стационаре лечатся 1908 больных.

Также сообщалось, что коронавирусом заразился уже каждый сотый житель планеты.

Отмечается, что BioTech готовы за шесть недель создать вакцину от нового штамма COVID-19.