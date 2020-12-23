Каждый сотый житель Земли уже заразился коронавирусом

В мировой статистике коронавируса антилидером практически по всем показателям являются США.

По состоянию на утро 23 декабря в мире за все время пандемии зафиксировано 78,3 млн заболевших. Население Земли сейчас составляет 7,8 млрд человек. Таким образом, один из ста жителей Земли переболел, болеет или умер от последствий COVID-19.

За 22 декабря в мире отмечено 605 тысяч новых случаев заболевания, 13 180 человек умерли (всего их стало 1,72 млн).

По общему числу заболевших лидируют США, Индия и Бразилия.

По числу новых случаев – США, Бразилия и Великобритания (где активно распространяется новая мутация коронавируса).

По общему числу умерших впереди США, Бразилия и Индия.

По суточному приросту смертей – США, Бразилия и Германия.

Напомним, у 36 человек на чилийской исследовательской станции нашли COVID-19. Тем самым Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия.

Мутируют все вирусы, но коронавирус делает это "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.