В BioNTech готовы за шесть недель создать вакцину от нового типа коронавируса

На проверку против мутации коронавируса потребуется около двух недель.

Немецкая компания BioNTech готова за шесть недель изготовить вакцину от мутации коронавируса, который обнаружили в Европе. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель предприятия Угур Шахин, передает Independent.

Шахин сказал, что в настоящее время проводятся дополнительные исследования, чтобы оценить, обеспечивает ли вакцина полную защиту от нового штамма.

Он говорит, что не знают, может ли вакцина обеспечить защиту от мутации, но поскольку белки, покрывающие внешнюю оболочку вируса, на 99 процентов такие же, как у преобладающих штаммов, BioNTech имеет "научную уверенность" в своей вакцине.

"С научной точки зрения весьма вероятно, что иммунный ответ этой вакцины также может иметь дело с новыми вариантами вируса", — сообщил Шахин.

По его словам, на проверку против этой мутации потребуется "около двух недель".

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля".

На прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании, в частности ее столицу – Лондон, но Украина пока что не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.