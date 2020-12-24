Создатели вакцин от коронавируса возглавили рейтинг новых миллиардеров эпохи пандемии, – Forbes

Новые магнаты являются гражданами 11 стран, но большинство из них (две трети) живут в Китае.

Журнал Forbes обнаружил в 2020 году новых миллиардеров. Они стали ими за счет всплеска фондового рынка, когда инвесторы устремились в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, медицинских устройств.

В свой рейтинг журнал включил 50 персон. Наиболее заметными новичками года являются руководители и владельцы компаний, создавших две самые успешные вакцины от коронавируса. Одна разработана немецкой биотехнологической фирмой BioNTech (производится совместно с Pfizer), а другая – американской Modern. Это Угур Шахин и Стефан Бансель.

Состояние генерального директора BioNTech Шахина, который основал ее вместе с партнерами, сейчас составляет $4,2 млрд. Состояние его коллеги из Moderna Стефана Банселя составляет $4,1 млрд. Стремительный рост Moderna также привел к появлению еще двух миллиардеров, связанных с нею: профессора Гарварда Тимоти Спрингера и ученого из Массачусетского технологического института Роберта Лангера.

Для транспортировки вакцин потребуются миллиарды стеклянных флаконов. Поэтому миллиардером стал итальянец Серджио Стеванато, мажоритарный акционера Stevanato Group, которая производит стеклянную упаковку для нескольких десятков компаний по всему миру.

Но разбогатели не только люди, связанные с производством вакцин. Карл Хансен, генеральный директор канадской биотехнологической компании AbCellera, стоит $2,9 млрд после того, как его компания стала публичной 11 декабря. В ноябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило методику лечения антителами, разработанную AbCellera совместно с фармацевтическим гигантом Eli Lilly. Состояние Августа Трэндла, основателя и генерального директора контрактной исследовательской фирмы Medpace (она занимается испытаниями препаратов), оценивается в $1,3 млрд благодаря почти 70% -ному росту акций компании с начала года.

Новые магнаты являются выходцами из 11 стран, но большинство из них (две трети) живут в Китае. "Китайский" список возглавляет Ху Кун, председатель правления производителя медицинского оборудования Contec Medical Systems, которая в августе стала публичной на Шэньчжэньской фондовой бирже. Акции Contec выросли почти на 150% после IPO на фоне сильных зарубежных продаж продукции, от пульсоксиметров до аппаратов вентилирования легких, которые стали остро необходимыми с распространением COVID-19 по всему миру.

Топ-5 рейтинга новых миллиардеров

Угур Шахин, гражданство Германии ($4,2 млрд), сооснователь немецкой биотехнологической компании BioNTech. Ему принадлежат около 17% акций. С января бумаги компании подорожали на 160%. Стефан Бансель, Франция ($4,1 млрд), глава американской биотехнологической компании Moderna. C начала года акции компании выросли на 550%. Юань Липин, Канада ($4,1 млрд). Ей принадлежит 24% акций одного из ведущих производителей вакцин в Китае, Shenzhen Kangtai Biological Products. Она получила их после развода со своим мужем Ду Вэйминем, председателем правления компании. С начала года акции выросли на 90%. Ху Кун, Китай ($3,9 млрд), руководитель Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование. В августе компания вышла на биржу, после IPO акции выросли почти на 150%. Карл Хансен, Канада ($2,9 млрд), глава канадской биотехнологической компании AbCellera. Она использует искусственный интеллект и машинное обучение для определения наиболее перспективных методов лечения заболеваний с использованием антител.

Напомним, BioNTech готова за шесть недель изготовить вакцину от мутации коронавируса, который обнаружили в Европе. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель компании Угур Шахин.

Moderna заявила, что ее вакцина имеет 100%-ую эффективность против тяжелой формы коронавируса.