"Монеты и кольца": в Польше найден клад дочери Великого князя Киевского (фото)

Предполагается, что найденные сокровища могут быть частью приданого Марии – дочери князя.

В польском городе Слушкуве в поле найден клад из 6,5 тысячи серебряных монет, серебряных слитков, фрагментов свинца и колец. Об этом сообщает Archeologia.com.pl.

Отмечается, что клад относится к рубежу XI и XII веков. По словам доктора Адама Кенджерского из Института археологии и этнологии Польской академии наук, это одно из самых интригующих сокровищ в Польше.

Поиски клада начались после публикации монографии о находке в Слушкове еще до Второй мировой войны. Клад состоял из 13 061 предмета, среди которых были монеты и серебряные украшения.

В ноябре 2020 года археологи поехали в Слушкув, чтобы сфотографировать место предыдущих находок, но местный священник указал на место, где может быть спрятан клад.

Через два дня поисковики нашли наполненный динариями горшок. Среди монет они обнаружили два золотых обручальных кольца.

"Кольца, вероятно, сделаны из драгоценных камней. Они дополнительно украшены золотыми гранулами. Большее кольцо коническое и многоугольное, а меньшее – в форме стержня с пробитыми отверстиями", – рассказал археолог Дариуш Вычулковский.

На одном из колец есть надпись кириллицей, которая гласит: "Господи, помоги своей рабе Марии". Предполагается, что найденные сокровища могут быть частью приданого Марии.

"Мы знаем, что в то время женой Болеслава Кривоустого была русинская принцесса по имени Збыслава. Согласно литературе, у нее должна была быть сестра Мария, которая была замужем за Петром Влостовичем. Принято считать, что Мария была дочерью Святополка Изяславовича князя Киевского", – сказал профессор Юсупович.

Отметим, в Британии семья нашла клад из золотых монет эпохи Тюдоров, копаясь в саду. На золотых монетах изображены инициалы Генриха VIII, а также трех из шести его жен.

Ранее в Израиле археологи обнаружили клад с фальшивыми деньгами, закопанный за несколько сотен лет до изобретения монет.