"Вполне нормальная": Жириновский заступился за "Аленку" и повесил ее фото на двери приемной

Политику памятник понравился

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил о готовности выкупить нашумевший памятник "Аленка" из Нововоронежа, о чем и написал у себя в Telegram-канале.

Российский политик считает, что травля объекта не имеет под собой оснований.

"Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать "стандарту" красоты", – подчеркнул он.

Жириновский добавил, что если нововоронежцам памятник не понравился, члены партии готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР.

"А пока я повесил её фото на дверях своей приемной в Госдуме", – подытожил он пост, добавив соответствующее фото.

Ранее о желании выкупить демонтированный памятник высказался и беглый экс-регионал Олег Царев. Он уверен, что Аленка бы стала настоящей туристической жемчужиной, а потому готов перевезти ее в оккупированный Крым, где его семья владеет несколькими здравницами, и разместить на территории санатория им. Кирова в Ялте.

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Напомним, памятник "Аленка" был открыт в Нововоронеже Воронежской области 18 декабря в честь 250-летия поселения Новая Аленовка, на месте которого затем появился город. Выражение лица объекта было настолько устрашающим, что обернулось волной насмешек и мэмов.

После резонанса памятник демонтировали. Местные власти предложили выставить его на аукцион.