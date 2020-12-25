Украинцы не смогут отдохнуть в Турции без отрицательного ПЦР-теста

Ограничения будут действовать до 1 марта 2021 года

В связи с существенным ростом количества заболевших на коронавирус в последние недели Турция по требованию Минздрава ужесточает правила въезда, передает avianews.com.

С 28 декабря все, кто направляется в страну на самолетах, обязаны перед посадкой на борт предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом, чтобы подтвердить, что здоровы. В противном случае им откажут во въезде.

С 30 декабря требование Минздрава Турции распространяется на путешествующих водным и наземным транспортом.

Человек, который собирается лететь в Турцию, обязан сделать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до момента пересечения границы государства. Тестирование обязательно для пассажиров от шести лет.

Наличие справки о прохождении теста не нужно только тем, кто летит через Турцию в третью страну, не пересекая транзитную зону аэропорта.

Требование Минздрава Турции о прохождении ПЦР-теста будет действовать до 1 марта 2021 года.

В стране, которая является одной из самых популярных для отдыха среди украинцев, по состоянию на 25 декабря коронавирусом заболели 2,12 млн. человек, причем 18 102 – за последние сутки. Осложнения, вызванные инфекцией, унесли 19 371 жизнь. Выздоровели 1,97 млн. граждан.

Из-за всплеска заболеваемости Украина 18 декабря внесла Турцию в "красный список".

Напомним, Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", поскольку препарат не проходил "Надлежащую лабораторную практику" – систему контроля качества препаратов "Good laboratory practice" (GLP).