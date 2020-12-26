В РФ 19-летний псковский десантник случайно попал из пушки БМД по магазину "Детский мир"

Из здания, куда, пробив крышу, залетел снаряд эвакуировали 300 человек.

В Пскове 19-летний военнослужащий случайно выстрелил из пушки боевой машины десанта (БМД-4), и болванка одного из снарядов прилетела на крышу торгового центра, пробив ее и приземлившись в магазине "Детский мир", передает Telegram-канал Baza.

Позже выяснилось, что инцидент случился на территории военной части, где ефрейтор по фамилии Комаров обслуживал боевую машину. В какой-то момент что-то пошло не так, и автоматическая пушка дважды выстрелила в воздух.

Возможно, о произошедшем так бы никто и не узнал, если бы один из боеприпасов не улетел в сторону ТРЦ Fjord Plaza, пробив крышу и приземлившись на втором этаже. Куда улетела вторая болванка, неизвестно до сих пор.

Чудом никто не пострадал, но из здания эвакуировали 300 человек, а на место происшествия прибыли полиция и гвардейцы. Проводится расследование, в котором, кроме полицейских, задействованы представители командования воинской части.

Командование Псковского гарнизона уточнило в комментарии журналистам, что ситуация действительно имела место 24 декабря.

"Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал", – заявили военные.

Тем временем в России решили сократить расходы на милитаризацию. В июле 2020 стало известно о рекордном урезании военного года, из-за чего российские военные не досчитаются в своих карманах 225 млрд рублей (около 300 миллионов долларов).

Напомним, 27 сентября на Донбассе подорвался на минно-взрывном устройстве один из офицеров Российской Федерации. Он получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности.