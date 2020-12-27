В Беларуси силовики задержали двух Дедов Морозов, раздававших детям конфеты (фото)

Переодетые в новогодние костюмы две девушки попали под горячую руку милиции, разгонявшей акцию протеста.

Во время очередных протестов в Минске силовики задержали двух девушек в костюмах "Деда Мороза", который просто раздавали детям конфеты и не участвовали в протестных акциях.

Об этом сообщает Наша нива.

По информации издания, в предновогодние дни девушки организовали благотворительный забег в новогодних костюмах, во время которого раздавали детям конфеты без какого-либо политического подтекста и лозунгов.

В это же время в столице Беларуси происходили очередные акции протеста, и эти две девушки были задержаны при разгоне демонстрации.

"Новогодняя пробежка дедов морозов с раздачей конфет детям по пути. Без политических лозунгов и флагов…Точно задержали 2 участниц пробежки", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для задержания протестующих милиция задействовала четыре автобуса с силовиками.

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Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхов заявила, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу доставить подарки детям во все уголки земли, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-19.