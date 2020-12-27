Выросла эффективность вакцины AstraZeneca, которую ждет Украина

Представители компании заявили, что уже нашли "формулу успеха" вакцины.

В компании AstraZeneca заявили, что нашли "формулу успеха" создания эффективной вакцины от коронавируса, сообщает Sky News.

Представители компании рассказали, что испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу. Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62% (общая эффективность – 70%).

При этом, вакцины Pfizer и Moderna показали 95% и 94,5% эффективности.

Но, несмотря на это, исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал: "Мы думаем, что мы выяснили формулу успеха и определили, как добиться эффективности, которая после двух доз будет сравнима со всеми остальными".

Он отказался сообщить подробности, отметив, что вскоре результаты испытаний будут опубликованы.

"Я не могу сказать вам большего, мы все опубликуем", – сказал он.

Издание отмечает, что такая тенденция может быть облегчением для правительства Британии, которое заказало 100 миллионов доз вакцины, из которых около 40 миллионов, как ожидается, будут доступны к концу марта.

Профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона доктор Питер Опеншоу заявил, что глобальное влияние этой вакцины может быть "намного более сильным", чем других, и что она может "значительно ускорить" текущую программу вакцинации в Великобритании.

"Все выглядит многообещающим и перспективным", – отметил он.

Издание пишет, что вакцина AstraZeneca может быть одобрена правительством Британии уже на следующей неделе.

Также отмечается, что вакцина AstraZeneca имеет два больших преимущества перед другими. Во-первых, она намного дешевле (примерно в пять раз), а во-вторых, она не требует очень низких температур для хранения.

Напомним, Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.