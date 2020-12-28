В США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России и $300 млн – на противодействие Китаю

Президент США подписал бюджет США на 2021 год, но призвал Конгресс срочно увеличить антикоронавирусную помощь американцам.

В законе о финансировании деятельности правительства (бюджете) США в 2021 финансовом году выделено $290 млн на противодействие влиянию России. В феврале президент США Дональд Трамп предлагал выделить на эти цели $700 млн. Деньги предлагается выделить на "противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире".

Запрещается на финансирование деятельности, которая может способствовать "стратегическим целям РФ" и угрожает интересам национальной безопасности США. Продлевается запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над Крымом.

Директор ЦРУ в течение 100 дней должен представить Конгрессу доклад о коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также их коллег из "стран Восточной Европы, которые, поддерживают российское правительство".

Выделены деньги на поддержку программ по развитию демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.

На противодействие Китаю будет направлено $300 млн. Эти деньги должны пойти на противостояние "политическому влиянию правительства КНР, китайской Коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени".

В бюджет входит пакет помощи экономике США на сумму почти $900 млрд, который законодатели и президент долгое время не могли согласовать. Закон включает выплату по $600 на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до $2 тыс. ($5,2 тыс. на семью из четырех человек). Он грозил наложить вето на законопроект, если его требование не будет выполнено.

В конечном итога Трамп бюджет подписал, но заявил, что Палата представителей в понедельник, 28 декабря, проголосует за увеличение выплат.

Накануне группа из 11 сенаторов и членов палаты представителей обратилась к президенту с просьбой подписать бюджет или наложить вето на него. "Вы четко изложили свою позицию, и быстрый отказ от законопроекта позволит тем, кто его поддерживает, действовать, пока не стало слишком поздно", – заявили они.

Если бы бюджет не был подписан, то в США на днях наступил бы шатдаун – у правительства не было бы денег даже на выплату зарплат госслужащим.

Напомним, в США кроме бюджета правительства есть отдельный бюджет Минобороны (оборонный бюджет). Он был принят Конгрессом, но Трамп наложил на него вето. Конгресс имеет хорошие шансы это вето преодолеть. Среди прочего, этот бюджет включает $250 млн военной помощи Украине и санкции против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".