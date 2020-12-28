В Израиле 75-летний мужчина умер от сердечного приступа после вакцинации от COVID-19

По состоянию на утро 28 декабря в стране 380 тыс. человек уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Минздрав Израиля подтвердил, что 75-летний гражданин страны скончался от сердечного приступа. Перед этим, примерно за два часа, он получил вакцину от коронавируса. В министерстве заявили, что этот человек при жизни страдал от болезни сердца. Начато медицинское расследование инцидента.

Получив прививку, мужчина оставался в медицинском учреждении. Когда врачи убедились в в отсутствии побочных эффектов, его отпустили домой. По его пациента, он чувствовал себя хорошо.

Генеральный директор Минздрава Чези Леви отметил, что первоначальные данные не показывают связи между смертью мужчины и вакцинацией.

Компания Pfizer, производитель вакцины, сообщала, что двое участников испытания вакцины в США умерли после вакцинации.

В то время израильская медицинская ассоциация Midaat объясняла, что, когда вакцины вводят группам риска, то "могут быть печальные случаи. Из этого не следует делать вывод об опасности вакцины, но следует приветствовать прозрачность фармацевтических компаний в процессе утверждения лекарств".

Ассоциация отметила, что в крупных испытаниях с участием десятков тысяч людей смерть может наступить без какой-либо связи с испытанием.

"Шесть участников эксперимента Pfizer умерли, двое из них получили вакцину, а четверо были из контрольной группы, – сказал доктор Ури Лернер, научный руководитель Midaat. – После тщательного изучения не было обнаружено никакой связи между экспериментом и причиной смерти".

Основными побочными эффектами, о которых сообщалось при испытаниях вакцин Pfizer и Moderna, были боль, отек и покраснение в месте инъекции, озноб, усталость и головная боль. Но они обычно длились не более нескольких дней.

О каких-либо долгосрочных побочных эффектах пока ничего неизвестно, так как вакцины еще слишком новые, чтобы узнать о них. Тем не менее, многие официальные лица здравоохранения говорят, что вакцина не причинит долгосрочного вреда.

По состоянию на утро 28 декабря в Израиле 380 тыс. человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. В настоящее время в стране проводится вакцинация медицинского персонала, людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Планируют позднее на этой неделе начать вакцинацию учителей и школьного персонала.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль надеется вакцинировать по 150 тыс. человек в день. Тогда 2,5 млн израильтян получат прививки в течение полутора месяцев.

Напомним, в Великобритании, где уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения предупредило, что препарат от Pfizer/BioNTech может вызывать аллергическую реакцию.

Один из волонтеров фармацевтической компании Pfizer, испытавший потенциальную вакцину от коронавируса, рассказал о своем опыте участия в клинических испытаниях.