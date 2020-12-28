В Германии завершили строительство участка "Северного потока-2"
В середине января начнется укладка труб в водах Дании.
Компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
Об этом сообщает немецкое издание DPA.
Отмечается, что протяженность этого отрезка составила 2,6 км. Теперь планируется, что в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании.
Как уточняет издание Handelsblatt, российский корабль-трубоукладчик "Фортуна" покинул место проведения работ в Балтийском море.
В Nord Stream 2 AG также отметили, что "в надлежащий срок проинформируют" о дальнейших планах.
"О других деталях мы не можем сообщить", – добавили в компании.
Строительство российского трубопровода "Северный поток-2" возобновилось в водах Германии 11 декабря после годичного перерыва.