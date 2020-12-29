В Испании будут вести реестр отказавшихся от вакцинации

Испанский Минздрав поделится данными из реестра с европейскими партнерами.

В Испании создадут реестр граждан, которые отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью La Sexta рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла.

По его словам, в реестр попадут испанцы, которым предложили вакцинацию, но от нее отказались. Он подчеркнул, что данные о тех, кто попадет в реестр, не будут публичными. При этом, испанский Минздрав поделится данными из реестра с европейскими партнерами.

Министр подчеркнул, что вакцинация в стране остается добровольной, однако он напомнил, что "способ победить вирус — это вакцинировать всех нас".

Напомним, с 27 декабря страны Евросоюза приступают к массовой вакцинации от коронавируса.

Эффективность вакцины от Pfizer/BioNTech по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Компании сообщали, что вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). Для этого "компания разработала специальную тару для транспортировки с регулируемым температурным режимом, которая может поддерживать требуемые условия хранения вакцины в течение продолжительного времени".

В свою очередь, Украина ведет переговоры с ВОЗ об увеличении количества доз вакцин от коронавируса с 8 до 16 миллионов. Государство планирует получить препарат в рамках своеобразной гуманитарной помощи развивающимся странам по механизму COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19).