Землетрясение в Хорватии: число погибших возросло до семи

Двое из погибших – отец и сын.

В результате землетрясения в Хорватии погибли не менее семи человек. Об этом сообщает местное издание index.hr.

По последней информации, семь человек погибли: 12-летняя девочка из Петриньи, 20-летний юноша, дедушка, отец и сын в Майске Поляне недалеко от города Глина, сообщила заместитель мэра города Бакшич Митич. Кроме того, издание сообщает, что еще один человек умер в Майске Поляне и один человек умер в церкви в городе Лажин. Еще один человек борется за свою жизнь.

Количество пострадавших неизвестно, по предварительной информации, минимум 20 человек ранены в городе Сисак.

Напомним, 29 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии к югу от столицы страны Загреба. Землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили по всей Хорватии, однако пока не известно, где именно был его эпицентр. После основного толчка зафиксировали еще серию афтершоков. Мэр Петриньи Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города".

Из-за сегодняшнего мощного землетрясения в Хорватии пострадало здание посольства Украины, которое находится в Загребе. Здание получило незначительные повреждения.