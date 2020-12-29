В Австралии туристам грозит депортация за нарушение карантинных правил на вечеринке (фото, видео)

Поведение приезжих вызвало гнев у местных жителей.

В австралийском Сиднее толпы туристов устроили шумную пляжную вечеринку на Рождество без соблюдения каких-либо карантинных правил. Теперь им грозит депортация.

Об этом заявил министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, сообщает ВВС.

"Если кто-то угрожает общественной безопасности или здоровью, его виза может быть аннулирована", – сказал Хоук.

По информации агентства, большинство участников вечеринки были туристами из Великобритании.

"Все, кто посещает эту страну, должны знать, что несоблюдение правил общественного здоровья во время пандемии несет опасность здоровью других, а также может поставить под угрозу визовый статус и прекратить их пребывание в Австралии", – написал Хоук в Twitter.

Во время вечеринки сотни молодых людей были замечены без защитных масок. При этом, они танцевали, выпивали и пели в парке возле пляжа, не соблюдая какую-либо социальную дистанцию.

"Можно было слышать голоса с отчетливым британским акцентом, а несколько человек были в белых английских футболках", – возмущался местный журналист, который проходил сквозь толпу со своей семьей.

По его словам, позже на место инцидента прибыл наряд полиции и вертолет, но люди продолжали вечеринку, а полиция ходила между ними и пыталась их разогнать. Но никто не был задержан и наказан.

"Это было оперативное решение в той ситуации. Было очень много людей и не всегда возможно принять меры к каждому", – пояснил спикер полиции Скот Вилис.

Сообщение о вечеринке вызвало гнев местных жителей. Многие австралийцы выражали возмущение и называли такое поведение эгоистичным.

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Как отмечает ВВС, подобные праздничные вечеринки среди туристов раньше были здесь привычным явлением.

Напомним, Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса.