Главы ЕС подписали торговую сделку с Великобританией

Соглашение будет доставлено на самолете британских военно-воздушных сил в Великобританию для подписания Борисом Джонсоном.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией. Об этом говорится в заявляении Евросовета.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом месяцев интенсивных переговоров, в которых Европейский Союз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Европейского Союза и обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", – сказал Шарль Мишель.

Соглашение будет доставлено в Великобританию для подписания премьер-министром Борисом Джонсоном.

Associated Press пишет, что соглашение доставят Джонсону на самолете британских военно-воздушных сил. Парламент Великобритании начнет обсуждение соглашения. Предварительно соглашение вступит в силу 1 января.

Сделка будет рассмотрена Европейским парламентом и Европейским советом, прежде чем будет ратифицирована ЕС.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС 31 января. 24 декабря, Европейский Союз и Великобритания согласовали торговое соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать после Brexit. В рамках соглашения Великобритания вернула себе контроль над границей, финансами, законодательством, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.